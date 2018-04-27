В Москве в пятницу ожидается до +15°С

В Москве в пятницу, 27 апреля, ожидается до +15°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +13 до +15°С.

Днем переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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В четверг, 26 апреля, из-за сильных дождей москвичам посоветовали отказаться от личного транспорта из-за сильного дождя и ветра.

«Мы просим водителей по возможности отказаться от поездок на своих автомобилях, так они смогут избежать попадания в ДТП, риск которых повышается при ухудшении погоды. Мы, в свою очередь, полностью подготовили городской транспорт к работе в ураган. Метро, наземный транспорт и электрички готовы принять всех желающих спрятаться от непогоды», — сообщали в столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.