Суд на Украине обязал правоохранителей возбудить десятое дело против Порошенко

Адвокат и бывший заместитель украинского генпрокурора Ренат Кузьмин рассказал, что на Украине суд обязал правоохранительные органы возбудить уголовное дело против украинского президента Петра Порошенко в связи с созданием преступной организации для уклонения от уплаты налогов. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«Возбуждено новое дело против Порошенко. Уже десятое… Публикую еще одно определение суда. В этот раз о необходимости расследовать дело по факту создания преступной организации с целью уклонения от уплаты налогов и сборов в интересах действующего президента Порошенко. Следователям предстоит выяснить, создал ли эту преступную организацию сам гарант конституции или это сделали для него его «любимые друзья», а он типа ничего не знал и не ведал», — написал Кузьмин.

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По его словам, украинские суды уже поручали правоохранительным органам провести несколько расследований в отношении Порошенко. Кузьмин уточнил, что речь идет о делах по «госизмене Порошенко при финансировании российской армии через принадлежащую ему Липецкую фабрику Roshen», незаконном обогащении Порошенко по делу «Укргаздобычи»; лишении Порошенко украинского гражданства Саакашвили; выдворения по указанию Порошенко в Грузию охранников и водителей Саакашвили; о возможной даче взяток депутатам Рады за назначение генпрокурора; по докладу ООН о фактах существования в Украине тайных тюрем СБУ и других.

Ранее депутат Рады Надежда Савченко на суде заявила о «глубоком пренебрежении» к Порошенко и Раде.