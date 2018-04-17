В Лондоне рассказали об отравлении Скрипалей жидким веществом

Использованное при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии вещество было жидким, сообщает Sky News со ссылкой на данные министерства окружающей среды Великобритании.

Как сообщили в ведомстве, основным местом применения отравляющего вещества был дом Скрипаля.

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Детали появились, как отмечается, после того как министерство объявило об операции по очистке ряда мест, связанных с инцидентом, по всему Солсбери от «небольшого количества» возможных зараженных объектов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что специалисты швейцарского центра радиологического и химикорадиологического анализа в городе Шпиц завершили исследование образцов, которые были направлены им из ОЗХО и использовались для отравления Скрипалей, а затем представили свое заключение.