Лавров: Россия ждет ответа ОЗХО об отравляющем веществе BZ

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия ждет ответа от ОЗХО о докладе швейцарской лаборатории об отравляющем веществе BZ, которым могли быть отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В докладе швейцарской лаборатории (Который был получен ведомством ранее на условиях анонимности. — «Газета.Ru») также говорится, что, прежде всего они обнаружили BZ [на месте отравления Скрипалей], который был, я думаю, изобретен в США в 1955 и состоял на вооружении американской и британской армий. И мы спросили ОЗХО, которой мы доверяем, о том, это правда или нет — что вдобавок к А-234 там был также обнаружен BZ. И мы ждем ответа от ОЗХО, которой мы, конечно, доверяем, но мы хотим доверять и проверять», — сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что в Совфеде рассказали о действии газа BZ, которым отравили Скрипалей. Также ранее швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова о химикате BZ.