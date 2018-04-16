В Подмосковье произошел пожар на площади 480 квадратных метров

В подмосковном городском округе Электросталь произошел пожар на площади 480 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

«В 04.12 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Электросталь, Строительный переулок, дом 10», — говорится в сообщении ведомства.

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Как отмечается, в 5.00 мск пожар был локализован. К его тушению привлекли 50 человек и 14 единиц техники.

Ранее в районе Марьина роща в Москве произошел пожар на складе. По данным источника, возгорание произошло в металлическом ангаре, в котором расположены столярная мастерская, а также склад с декором и 3 тоннами краски. Площадь пожара составила 80 кв. м, существовала угроза перехода огня на расположенные рядом бытовки.