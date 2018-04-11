В Хабаровске ввели режим ЧС

После крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске ввели режим чрезвычайной ситуации, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление правительства Хабаровского края.

«Распоряжением правительства края в границах города Хабаровска введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера», — говорится в заявлении.

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Ранее сообщалось, что при крушении вертолета Ми-8 в Хабаровске погиб весь экипаж, шесть человек.

Также ранее следователи назвали основные версии крушения вертолета.

«Причины рассматриваем стандартные — неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилота», — сказал представитель следствия.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).