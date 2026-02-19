Петросян чисто исполнила половину четверных на последней тренировке перед произвольной на ОИ-2026

Российская фигуристка Аделия Петросян провела последнюю тренировку перед произвольной программой на Олимпийских играх в Италии.

На тренировке Петросян сделала четыре попытки исполнить четверной тулуп. Две из них, включая каскад с двойным тулупом, завершились успешно. Прыжковый набор фигуристки включал тройные лутцы, флипы, сальховы, риттбергеры и тулупы. При прогоне произвольной программы она чисто исполнила первый каскад из четверного и двойного тулупов, однако затем упала с сольного четверного тулупа. Остальные элементы были выполнены без ошибок.

18 февраля Петросян выступила с короткой программой на Олимпиаде. Прокат фигуристки судьи оценили в 72,89 балла, что позволило ей занять пятое промежуточное место. В своей программе она чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп.

Произвольные программы фигуристки покажут 19 февраля. Соревнования начнутся в 21:00 по московскому времени.

Ранее Илья Авербух призвал не обращать внимание на падения Петросян на тренировке.