Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Общество

«Примерил волк дипфейк»: ЦБ предупредил россиян о мошеннических сообщениях

ЦБ предупредил россиян о дипфейках шуточным видео с волком и овцами
Сергей Бобылев/РИА Новости

Банк России опубликовал видеоролик с волком и овцами в своем Telegram-канале, предупредив таким образом россиян о дипфейках.

На видео злоумышленник-волк попытался выманить деньги у овцы, которой направил сообщение якобы от лица ее ребенка, однако провести овцу у него не получилось.

«Примерил волк дипфейк, а он ему как раз. Будьте аккуратны!» — предупредил регулятор.

Дипфейк — это медиафайл (видео, аудио или изображение), сгенерированный с помощью нейросетей. Как пояснил основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков, при внимательном рассмотрении лица в таких роликах имеют неестественную мимику или кажутся слишком идеальными без привычных человеческих огрехов.

Несколькими днями ранее ЛДПР предложила признать использование дипфейков отягчающим обстоятельством при совершении преступлений, и не ждать, пока число пострадавших от такого контента «достигнет сотен тысяч».

Ранее россиянам объяснили, может ли дипфейк взломать Face (признан в РФ иностранным агентом) ID.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!