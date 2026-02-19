«Примерил волк дипфейк»: ЦБ предупредил россиян о мошеннических сообщениях

ЦБ предупредил россиян о дипфейках шуточным видео с волком и овцами

Банк России опубликовал видеоролик с волком и овцами в своем Telegram-канале, предупредив таким образом россиян о дипфейках.

На видео злоумышленник-волк попытался выманить деньги у овцы, которой направил сообщение якобы от лица ее ребенка, однако провести овцу у него не получилось.

«Примерил волк дипфейк, а он ему как раз. Будьте аккуратны!» — предупредил регулятор.

Дипфейк — это медиафайл (видео, аудио или изображение), сгенерированный с помощью нейросетей. Как пояснил основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков, при внимательном рассмотрении лица в таких роликах имеют неестественную мимику или кажутся слишком идеальными без привычных человеческих огрехов.

Несколькими днями ранее ЛДПР предложила признать использование дипфейков отягчающим обстоятельством при совершении преступлений, и не ждать, пока число пострадавших от такого контента «достигнет сотен тысяч».

Ранее россиянам объяснили, может ли дипфейк взломать Face (признан в РФ иностранным агентом) ID.