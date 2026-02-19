В Туле завалило снегом дом пенсионерки

Частный дом в Зареченском районе Тулы занесло снегом, из-за чего пожилая женщина фактически лишилась возможности выходить на улицу. Об этом сообщил Telegram-канал Myslo.

По его данным, речь идет о доме №10 по улице Куренкова. В нем проживает Лидия Викторовна Гаврилова. Отмечается, что пенсионерка живет одна, ее сын служит в зоне специальной военной операции. Снегом завален вход в ее часть дома. Через стенку проживают другие пожилые люди.

«Пенсионерка неоднократно обращалась за помощью с 14 февраля, но безрезультатно... Есть здесь неравнодушные люди, готовые прийти на помощь и почистить снег?», — указано в сообщении.

14 февраля пятерых детей завалило снегом, сошедшим с крыши хоккейного корта в городе Лянтор в Ханты-Мансийском автономном округе. Их откапывали прохожие, сотрудники комплекса и спасатели. 12-летний школьник не выжил, несмотря на попытки медиков спасти его, еще один пострадал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. СМИ рассказали, что дети били по стенам здания, провоцируя сход небольших снежных пластов, и кидали камни в крышу.

Ранее житель Нижегородской области не выжил после падения снега с крыши.