Требовавший признать незаконным замедление Telegram россиянин проиграл апелляцию

Мосгорсуд оставил в силе прекращение производства по иску о замедлении Telegram

Московский городской суд оставил в силе решение Таганского районного суда о прекращении производства по иску к Роскомнадзору и министерству цифрового развития о частичном ограничении работы Telegram и WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Апелляционная коллегия по административным делам рассмотрела жалобы на решение первой инстанции от 29 декабря 2025 года и не нашла оснований для его отмены.

Исковое заявление подавал гражданин Константин Ларионов, указавший, что действует в собственных интересах и также представляет интересы группы из 105 человек. Он требовал признать незаконными действия или бездействие ведомств, в результате которых возникли проблемы в работе мессенджеров.

Производство по этому административному делу прекратил Таганский районный суд. Теперь законность его решения подтвердила вышестоящая инстанция. У истца есть возможность обжаловать это постановление.

Директор ФСБ Александр Бортников, комментируя появившуюся в СМИ информацию о контактов российских силовиков с создателем Telegram Павлом Дуровым, опроверг эти сообщения и заявил, что они «раньше разговаривали, но ни к чему хорошему это не привело».

Ранее источники Baza назвали срок полной блокировки Telegram в России.