Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Общество

Требовавший признать незаконным замедление Telegram россиянин проиграл апелляцию

Мосгорсуд оставил в силе прекращение производства по иску о замедлении Telegram
wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Московский городской суд оставил в силе решение Таганского районного суда о прекращении производства по иску к Роскомнадзору и министерству цифрового развития о частичном ограничении работы Telegram и WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Апелляционная коллегия по административным делам рассмотрела жалобы на решение первой инстанции от 29 декабря 2025 года и не нашла оснований для его отмены.

Исковое заявление подавал гражданин Константин Ларионов, указавший, что действует в собственных интересах и также представляет интересы группы из 105 человек. Он требовал признать незаконными действия или бездействие ведомств, в результате которых возникли проблемы в работе мессенджеров.

Производство по этому административному делу прекратил Таганский районный суд. Теперь законность его решения подтвердила вышестоящая инстанция. У истца есть возможность обжаловать это постановление.

Директор ФСБ Александр Бортников, комментируя появившуюся в СМИ информацию о контактов российских силовиков с создателем Telegram Павлом Дуровым, опроверг эти сообщения и заявил, что они «раньше разговаривали, но ни к чему хорошему это не привело».

Ранее источники Baza назвали срок полной блокировки Telegram в России.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!