Тренер рассказала, в каком возрасте вредно садиться на шпагат

Научиться садиться на шпагат можно в любом возрасте, а противопоказания — индивидуальны, поэтому перед началом тренировок лучше проконсультироваться с врачом. Об этом «Газете.Ru» заявила тренер загородного клуба «Лапино Фитнес» Лариса Макогон.

«Если от природы есть хотя бы средняя гибкость, то все шансы сесть на шпагат сохраняются и в 30, и в 40, и в 50 лет. Возраст сам по себе не является противопоказанием. В детстве заниматься растяжкой действительно легче, и это связано с составом соединительной ткани: у детей она мягче и эластичнее, а суставы в раннем возрасте более подвижны. Но это совсем не значит, что взрослому человеку путь к шпагату закрыт, просто потребуется больше времени и терпения. Нельзя однозначно сказать, кому точно противопоказано садиться на шпагат, потому что здесь необходимо учитывать физические возможности конкретного человека, имеющиеся заболевания и склонность к травмам. Все очень индивидуально. Мышцы, связки и суставы у каждого уникальны, и то, что полезно для одного, может оказаться вредным для другого. Именно поэтому перед началом тренировок рекомендуется проконсультироваться со специалистом для постановки техники выполнения упражнений, потому что неправильная техника при работе на гибкость запросто может привести к травмам», — сказала она.

Макогон уточнила, что на тренировках по растяжке не должно быть сильных болевых ощущений.

«Грань между полезной и вредной растяжкой на самом деле достаточно понятная. Нужно двигаться в рамках здоровой подвижности суставов и не допускать чрезмерного ощущения боли на тренировке. Легкий дискомфорт при растяжении — это нормально, а вот острая боль это уже сигнал остановиться. Тело всегда подсказывает, главное к нему прислушиваться», — заключила эксперт.

Ранее россиянам дали советы, как похудеть после Масленицы.