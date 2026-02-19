В Таиланде арестовали пассажира со спрятанными охраняемыми животными в багаже

В тайском аэропорту арестовали пассажира с охраняемыми животными в багаже

В международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке задержан пассажир, пытавшийся вывезти за границу живых охраняемых животных, спрятав их в багаже, пишет The Sun.

По данным тайских властей, 38-летний гражданин Индии Навин Кумар готовился вылететь в Калькутту рейсом Thai Airways, когда сотрудники службы безопасности обратили внимание на подозрительные очертания в его чемодане. При досмотре в багаже обнаружили 15 живых животных: 13 пресноводных черепах, а также лангура и гиббона, помещенных в пластиковые контейнеры.

Мужчина был задержан, а животные изъяты и переданы специалистам Управления охраны дикой природы и инспекции рыболовства для ухода, идентификации и использования в рамках следствия. По информации полиции, Кумар также добровольно передал мобильный телефон, который, предположительно, мог использоваться при подготовке правонарушения.

Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая нарушение законов о защите дикой природы, таможенных правил, ветеринарного контроля и законодательства о рыболовстве. Дело передано следователю полицейского участка аэропорта, расследование продолжается.

Ранее женщина бросила собаку в аэропорту, чтобы ее пустили в самолет, и была арестована.