Петербургский оперативник избил наркоторговца и украл у него две коробки марихуаны

В Петербурге оперативник избил наркоторговца и украл у него марихуану

В Петербурге оперативник с сообщником напали на наркоторговца ради кражи марихуаны. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел 17 февраля. По версии следствия, оперуполномоченный и его знакомый, получив информацию о возможном обороте наркотиков и наличии крупной суммы денег у мужчины, проникли в его квартиру. Надев балаклавы, они напали на наркоторговца, а затем связали и избили его. После этого злоумышленники украли у него телефон стоимостью в 10 тысяч рублей и две коробки с марихуаной.

Фигурантам предъявлено обвинение по ч.3 ст.162 УК РФ, свою вину они не признали. Красногвардейский районный суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 апреля.

