Волонтер раскрыл подробности о встрече потерявшей память участницы «Дома-2» с матерью

Волонтер Багиров: потерявшая память экс-участница «Дома-2» узнала мать, но не поехала с ней
Экс-участница шоу «Минута славы» и «Дом-2» Юлия Реутова, которая из-за травмы головы потеряла, при встрече узнала свою мать, но не захотела покинуть палатку на пляже в Патайе, где она живет последнее время. Об этом рассказал волонтер Нурлан Багиров, передает РИА Новости.

По словам Багирова, который первым обнаружил россиянку, волонтеры встретили прилетевших в Бангкок родителей Реутовой и отвезли их в Паттайю к дочери.

«Юля маму узнала», — сказал общественник.

Он также сказал, что девушка отказалась покидать палатку и ее мама приняла решение остаться рядом с дочерью, чтобы лечить ее материнской любовью.

До этого Багиров опубликовал видео с русскоговорящей девушкой, которая была одета в грязную и рваную одежду русскоговорящей девушкой, которая была полностью дезориентирована, выбрасывала вещи и , но отказывалась от помощи. Позднее лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева узнала в ней уроженку Луганска Юлию Реутову, которая участвовала в шоу «Минута славы» на Первом канале с акробатическими трюками на воздушной сетке и в телепроекте «Дом-2».

Реутову нашли на пляже в Паттайе проживающей вместе с курицей и котом.

Ранее пропавшую петербурженку нашли живой в Карелии.
 
