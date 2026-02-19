Размер шрифта
В ЕК заявили, что не торопят Киев с ремонтом нефтепровода «Дружба»

Еврокомиссия: Брюссель не торопит Киев с восстановлением поставок по «Дружбе»
Еврокомиссия не торопит Украину с восстановлением поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен на брифинге в Брюсселе, пишет РИА Новости.

«Мы находимся в контакте со всеми сторонами, чтобы внести ясность в сроки ремонта. Мы не подталкиваем Украину, не оказываем на нее давления и не устанавливаем крайних сроков», — сказала она.

19 февраля министерство экономики Словакии заявило, что Украина пообещала возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба» 21 февраля.

До этого глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт допускает возможность прекращения поставок электроэнергии и газа на Украину до тех пор, пока не будут восстановлены поставки нефти по трубопроводу «Дружба».

13 февраля главы МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина заблокировала поставки российской нефти в его страну через трубопровод «Дружба», чтобы создать трудности для венгерского правительства накануне парламентских выборов.

Ранее в Словакии назвали бесполезным нефтяной шантаж Зеленского.
 
