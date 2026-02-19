Трамп надеется, что Россия примет участие в помощи Газе

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия примет участие в помощи Газе. Об этом сказал он в четверг в ходе первого заседания «Совета мира», пишет РИА Новости.

«Я знаю, что Китай собирается принять участие. И я думаю, что Россия тоже поучаствует. Я думаю, они сделают это», — сказал он.

Первое заседание «Совета мира» посвящено вопросам восстановления и оказания гуманитарной помощи сектору Газа, обеспечению мира и стабильности в этом регионе.

Встречу в рамках международной организации открыл ее создатель — президент США Дональд Трамп. Свое выступление он начал с того, что положил конец восьми войнам и что «никогда еще не было ничего даже близко похожего» на такой уровень престижа, когда речь идет о «Совете мира».

16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира». Изначально говорилось, что орган будет заниматься вопросами Сектора Газа, однако потом стало известно, что полномочия его выйдут за рамки вопроса анклава.

Ранее Лукашенко сообщил о намерении Белоруссии участвовать в «Совете мира».