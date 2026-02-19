Размер шрифта
Эмигрировшая из РФ Машкова о США: «Америка — большая и наглая»

Актриса Машкова заявила, что Россия и США схожи в наглости и неповоротливости
masha_mashkova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Мария Машкова призналась в интервью YouTube-каналу Sheinkin 40, что на сегодняшний день окончательно свыклась с жизнью в США.

«Мысли о возвращении [в Россию] меня не посещают», — заверила она, отметив, что сначала противилась полностью переезжать на постоянное место жительства за пределы родины.

Машкова пояснила, что с 2016 года часто ездила в США, поскольку туда переехала ее семья, но сама актриса проживала в России. Она приезжала к мужу и дочери, но не задерживалась за границей дольше двух месяцев. Окончательно артистка эмигрировала в Лос-Анджелес в 2022 году.

«[Россия и Америка] очень похожи. [Америка] — большая, наглая, неповоротливая, разная и скандальная. Мы сейчас это наблюдаем. Сейчас весь мир сконцентрировался и наблюдает за тем, что здесь происходит, но вообще это началось уже очень давно. Еще лет десять назад, если ты оказывался за столом с демократами и республиканцами, то могло стать очень горячо — вплоть до драки», — рассказала Машкова.

По словам актрисы, еще Россию ей напоминает в США «поколенческий разрыв»: в Америке, заявила актриса, большая часть молодого поколения «не приемлет» Трампа, из-за чего между родственниками возникают конфликтные ситуации.

