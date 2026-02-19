Размер шрифта
Лукашенко освободил нераскаявшегося оппозиционера Статкевича после инсульта

Жена экс-конкурента Лукашенко Статкевича подтвердила его освобождение
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич вновь оказался на свободе по решению президента республики Александра Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Наша Нива».

Супруга Статкевича Марина Адамович подтвердила информацию о его освобождении. По ее словам, у оппозиционного политика случился инсульт, но сейчас он идет на поправку и находится на лечении дома.

«Пока есть проблемы с языком. Все остальное нормально. Все будет хорошо», — цитирует «Наша Нива» слова Адамович.

Статкевич был одним из соперников Лукашенко на президентских выборах в 2010 году. Он был арестован вечером после голосования по обвинению в организации беспорядков. В СИЗО КГБ политик отказался давать показания и объявил 22-дневную голодовку, а в суде не признал вину.

В мае 2011 года Статкевич был приговорен к шести годам колонии усиленного режима. В январе 2012 года ему ужесточили приговор и перевели в тюрьму. Даже после этого он не согласился признать вину и обратиться к Лукашенко с прошением о помиловании, в отличие от других арестованных или осужденных за беспорядки кандидатов в президенты.

В 2015 году Лукашенко помиловал всех известных политзаключенных, включая Статкевича. Впоследствии оппозиционер вновь попал под суд по делу об организации беспорядков — на сей раз в связи с президентскими выборами в 2020 году.

В 2025 году Статкевич вновь был помилован вместе с политзаключенными, которых после освобождения выдворили из страны, но отказался покидать Белоруссию и из нейтральной зоны на литовской границе вернулся обратно.

Ранее еще одна белорусская оппозиционерка поблагодарила Лукашенко за освобождение.
 
