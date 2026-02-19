В Брянске студент пришел на экзамен с гашишем в трусах

В Брянске осудили студента, который спрятал гашиш в трусы и пошел на экзамен

В Брянске суд приговорил 19-летнего студента к шести годам колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Брянской области.

По данным суда, студент 2006 года рождения планировал сбывать наркотики. Он хранил гашиш в квартире, а когда пошел на экзамен, взял запрещенное вещество с собой, спрятав в нижнее белье. В университете его задержали полицейские и изъяли наркотик. На суде молодой человек полностью признал вину.

Советский районный суд Брянска назначил ему шесть лет лишения свободы. Адвокат пытался обжаловать приговор, но он был оставлен без изменений.

До этого юношу с гашишем в трусах задержали на вокзале в Петербурге. Сотрудники полиции проверяли пассажиров и обратили внимание на подозрительное поведение молодого человека. При проведении личного досмотра у задержанного был обнаружен и изъят пакет в вакуумной упаковке. Наркотическое средство он прятал в нижнем белье.

Ранее мужчина пытался пронести в московскую больницу бутерброд с гашишем.