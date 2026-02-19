В международные силы в Газе войдут войска Казахстана

Военнослужащих для формирования военного контингента международных стабилизационных сил (ISF) в секторе Газа предоставят Албания, Индонезия, Казахстан, Косово и Марокко. Об этом заявил командующий этих сил, генерал-майор Джаспер Джефферс, пишет ТАСС.

«Наш план заключается в том, чтобы силы ISF были распределены по пяти различным секторам, каждый из которых получит по одной бригаде ISF. В краткосрочной перспективе мы, помимо обучения полиции, планируем сначала развернуть силы в секторе Рафах. Среднесрочная цель состоит в том, чтобы продолжать расширять присутствие сектор за сектором, двигаясь к нашей долгосрочной цели — 12 тыс. полицейских и 20 тыс. солдат ISF», — сказал Джефферс.

Среди участников первого заседания присутствовали лидеры Армении, Египта, Пакистана, ОАЭ, Аргентины, Индонезии, всего около 20 стран.

Приглашенных президента РФ Владимира Путина, а также белорусского и китайского лидеров Александра Лукашенко и Си Цзиньпина на встрече не было.

Первую встречу в рамках международной организации открыл ее создатель — президент США Дональд Трамп. Свое выступление он начал с утверждения, что положил конец восьми войнам и что «никогда еще не было ничего даже близко похожего» на такой уровень престижа, когда речь идет о Совете мира, писала газета The Guardian.

