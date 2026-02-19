Увеличилось число пострадавших в результате обрушения кровли автозавода в Липецкой области

После обрушения крыши на предприятии «Моторинвест» 8 человек попали в больницу

В результате обрушения кровли автопредприятия «Моторинвест» в Липецкой области госпитализированы восемь человек, четверо из них — в тяжелом состоянии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Игорь Артамонов.

«Всего после обрушения кровли цеха госпитализированы 8 человек: 4 – в тяжелом состоянии, 4 – средней тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он.

Губернатор выразил благодарность сотрудникам экстренных служб за оперативную и слаженную работу.

Следственное управление Следственного комитета РФ после произошедшего возбудило уголовное дело по статье о нарушении охраны труда. В Следкоме добавили, что в настоящее время обстоятельства происшествия уточняются и выявляются должностные лица, ответственные за обеспечение безопасности людей. Проверку по факту инцидента начала и областная прокуратура.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что обрушение произошло из-за скопления снега на крыше цеха. Главой округа Сергеем Поляковым организована работа оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Ранее МЧС опубликовало фото обрушившейся крыши цеха в Липецкой области.