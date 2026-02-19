Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Общество

Женщина рассмешила соцсети, показав результат неудачного ботокса

The Sun: американка рассмешила соцсети, показав результат инъекций ботокса
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Женщина из США рассмешила соцсети, показав результат неудачного ботокса, пишет The Sun.

Эшли Уорик, женщина, регулярно делающая инъекции ботокса более десяти лет, решила вернуться к процедуре после двухлетнего перерыва. Однако результат оказался неожиданным: у нее появилась мимика, напоминающая маску из фильма «Крик». По словам Уорик, увиденное напугало ее жениха Тайлера, после чего увидела себе в зеркале и сделала фото, опубликовав в сети.

Опубликованные кадры быстро стали вирусными. Некоторые пользователи предположили, что причиной необычного эффекта могла стать неравномерная инъекция, при которой часть лицевых мышц не была обработана препаратом. Несмотря на первоначальный шок, женщина отнеслась к ситуации с юмором. Она отметила, что ее восьмилетний племянник сравнил выражение лица с «хэллоуинской тыквой», а подписчики оставили множество ироничных комментариев.

За процедуру ботокса Уорик заплатила около $400 долларов, а позже вернулась в клинику для коррекции, потратив еще $350 долларов. Эшли также сообщила, что не намерена раскрывать название салона, чтобы избежать негативных последствий для специалиста, однако в будущем планирует обратиться в другую клинику.

Ранее пластический хирург назвала звезд с идеальной блефаропластикой.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!