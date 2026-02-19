Женщина рассмешила соцсети, показав результат неудачного ботокса

Женщина из США рассмешила соцсети, показав результат неудачного ботокса, пишет The Sun.

Эшли Уорик, женщина, регулярно делающая инъекции ботокса более десяти лет, решила вернуться к процедуре после двухлетнего перерыва. Однако результат оказался неожиданным: у нее появилась мимика, напоминающая маску из фильма «Крик». По словам Уорик, увиденное напугало ее жениха Тайлера, после чего увидела себе в зеркале и сделала фото, опубликовав в сети.

Опубликованные кадры быстро стали вирусными. Некоторые пользователи предположили, что причиной необычного эффекта могла стать неравномерная инъекция, при которой часть лицевых мышц не была обработана препаратом. Несмотря на первоначальный шок, женщина отнеслась к ситуации с юмором. Она отметила, что ее восьмилетний племянник сравнил выражение лица с «хэллоуинской тыквой», а подписчики оставили множество ироничных комментариев.

За процедуру ботокса Уорик заплатила около $400 долларов, а позже вернулась в клинику для коррекции, потратив еще $350 долларов. Эшли также сообщила, что не намерена раскрывать название салона, чтобы избежать негативных последствий для специалиста, однако в будущем планирует обратиться в другую клинику.

