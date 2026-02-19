Стало известно, сколько четверных заявила Петросян в произвольной программе на ОИ-2026

На сайте Международного союза конькобежцев (ISU) опубликовали итоговую заявку российской фигуристки Аделии Петросян на произвольную программу в рамках Олимпийских игр в Италии.

Согласно заявке, Петросян планирует исполнить четверной тулуп, каскад тройной лутц — тройной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, комбинацию тройной лутц — двойной аксель — двойной аксель через секвенцию, каскад тройной флип — тройной тулуп, тройной флип.

18 февраля Петросян выступила с короткой программой на Олимпиаде. Прокат фигуристки судьи оценили в 72,89 балла, что позволило ей занять пятое промежуточное место. В своей программе она чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп.

Произвольные программы фигуристки покажут 19 февраля. Соревнования начнутся в 21:00 по московскому времени.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Гуменник свое выступление на Олимпиаде уже завершил, спортсмен стал шестым в личном турнире мужчин.

Ранее Петросян чисто исполнила половину четверных прыжков на последней тренировке.