В Твери девушка пострадала при сходе снега с крыши университета

В Твери возбудили дело после схода снега с крыши университета на девушку

Прокуратура возбудила уголовное дело после схода снега с крыши учебного корпуса №1 Тверского государственного университета, в результате которого пострадала девушка. Об этом сообщило управление ведомства по Тверской области в Telegram-канале.

По данным следствия, инцидент произошел 14 февраля на Трехсвятской улице. В результате схода снега 20-летняя девушка получила травмы, а лобовое и боковое стекла, а также зеркало заднего вида ее автомобиля были разбиты.

«Причиной произошедшего стало ненадлежащее оказание услуг по содержанию здания управляющей организацией ООО «Вектор», с которой у учебного заведения заключен договор», — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Накануне в Анжеро-Судженске пенсионера придавило снегом, рухнувшим с крыши частного дома, спасти мужчину не удалось. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

Ранее в Саранске обвалился балкон после падения глыбы льда с крыши.