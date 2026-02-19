Размер шрифта
В Дании задержали иранский контейнеровоз

TV2: в Дании задержан контейнеровоз Nora под иранским флагом
Власти Дании задержали контейнеровоз Nora, который шел под флагом Ирана. Об этом сообщил телеканал TV2 со ссылкой на Управление судоходства страны.

«Датское морское управление сообщает, что судно задержано в связи с тем, что оно неправильно зарегистрировано», — говорится в материале.

В управлении отметили, что судно будет задержано до получения подтверждения Ирана о правильной регистрации и сертификации корабля. Сейчас Nora находится к востоку от Ольбека в северной части Ютландии.

По данным журналистов, судно несколько месяцев назад сменило название с Cerus. Правительство США считает, что это судно может быть частью «теневого флота», якобы используемого для транспортировки нефти из Ирана и России.

3 февраля эстонские власти задержали по подозрению в контрабанде контейнеровоз, следовавший в Россию. Судно Baltic Spirit под флагом Багамских островов было остановлено у острова Найссар в ходе совместной операции Налогово-таможенного департамента, полиции и Военно-морских сил страны.

Ранее иранские катера попытались задержать американский танкер.
 
