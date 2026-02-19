«Самый тяжелый день в году»: Ксения Собчак трогательно почтила память отца

Ксения Собчак обнародовала редкий снимок с отцом в 26-летие со дня его кончины

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) архивный снимок с отцом — Анатолием Собчаком.

На снимке маленькая Ксения изображена обнимающей родителя, а сама публикация сопровождается фразой: «Все лучшее во мне — это ты. Самый тяжелый день в году».

Первого петербургского мэра не стало 26 лет назад, 19 февраля 2000 года.

В комментариях интернет-пользователи поддержали Ксению Собчак, отметив особую связь, устанавливающуюся между дочерью и ее отцом.

«Вы лучшая дочь своего отца»; «Он бы вами гордился»; «Однажды в жизни наступает момент, к которому невозможно быть готовым — мы провожаем родителей в последний путь. И сколько бы нам ни было лет, в эту минуту мы снова становимся детьми», — написали в комментариях.

Анатолий Собчак возглавлял правительство Санкт-Петербурга и участвовал в разработке первой российской Конституции. Работал вместе с будущими президентами — Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. В 1990-е годы годы он был непосредственным начальником нынешнего главы государства.

В феврале 2025 года в Петербурге прошли памятные мероприятия в честь Анатолия Собчака. Их посетил президент РФ Владимир Путин, который коротко пообщался с дочерью бывшего мэра Северной столицы и обнял ее на прощание.

