В Словакии заявили о готовности Украины возобновить поставки нефти по «Дружбе»

Украина пообещала возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба» 21 февраля. Об этом сообщило министерство экономики Словакии, передает словацкое издание Denník N.

«Украина сдвинула срок восстановления поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию на субботу», — отмечается в сообщении.

19 февраля словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ошибается, если думает, что нефтяной шантаж Словакии приблизит Киев к Евросоюзу.

18 февраля Словакия объявила кризисную ситуацию в топливной сфере из-за прекращения поставок сырой нефти по проходящему через Украину трубопроводу «Дружба». Прокачка не осуществляется с начала февраля.

13 февраля главы МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина заблокировала поставки российской нефти в его страну через трубопровод «Дружба», чтобы создать трудности для венгерского правительства накануне парламентских выборов.

Ранее Венгрия пригрозила прекратить поставки электроэнергии и газа на Украину.