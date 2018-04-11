СК назвал предварительные причины падения Ми-8 в Хабаровске
Следователи рассматривают три стандартные версии крушения вертолета в Хабаровске, передает РИА «Новости» со ссылкой представителя дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.
«Причины рассматриваем стандартные — неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилота», — сказал представитель.
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По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на улицах Хабаровска. При падении вертолета здания и сооружения не пострадали. Погибли все члены экипажа.