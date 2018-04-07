Наехавший на толпу людей в Мюнстере водитель покончил с собой

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Водитель фургона, въехавшего в толпу людей в немецком Мюнстере, покончил с собой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

Правоохранители сообщают о нескольких погибших и десятках пострадавших, однако не называет точное число. По данным СМИ, погибли три человека, от 30 до 50 получили травмы.

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Полиция призывает граждан избегать центра города, где произошел инцидент. Как сообщает Rheinishe Post, полицейские проверяют фургон на предмет взрывчатки.

Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в толпу в немецком Мюнстере. Также СМИ писали, что полиция рассматривает инцидент как теракт. Тем не менее официально власти пока не подтвердили эту информацию.