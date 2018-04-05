Путин встретился с новым врио губернатора Кемеровской области

Президент России Владимир Путин провел встречу с новым временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым, передает РИА «Новости».

«Вам довелось вступить в должность исполняющего обязанности главы Кемеровской области в сложное время, можно сказать, даже в критической ситуации, но это должно вас настроить на эффективную работу, должно настроить и даже мобилизовать все ваши качества положительные, а у вас их достаточно, вы их проявили в различных местах весьма и весьма достойно», — сказал Путин

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В частности, он отметил, что эффективность административной команды региона по оценкам правительства находится на 73-м месте по стране.

«То есть, вроде бы как и не такой большой показатель, но есть, совершенно очевидно, положительные тенденции в ситуации на сегодняшний день: это самообеспеченность финансами, настойчивая очень устойчивая финансовая политика прежней власти и прежнего губернатора. Все это хороший задел для того, чтобы действовать эффективно в ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективу», — добавил он.

Отвечая главе государства Цивилев подчеркнул, что главным потенциалом Кемеровской области являются люди.

«Сейчас мы вынуждены заниматься, работать индивидуально с каждой семьей, чтобы оказать помощь всем тем, кто пострадал в этой трагедии. Одновременно мы занимаемся тем, чтобы эта трагедия никогда не повторилась», — отметил Цивилев.

Президент также выразил надежду на то, что местные жители почувствуют положительные качества нового главы региона, когда он в полной мере приступит к работе.

Ранее сообщалось, что экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев получил вакантный мандат совета народных депутатов региона.