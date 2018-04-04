Россия может ограничить проход украинских судов через Керченский пролив

Командование Черноморского флота (ЧФ) занимается вопросом обеспечения безопасности судоходства в северо-восточной части Черного и акватории Азовского морей, после того как украинские пограничники задержали в международных водах российское судно «Норд». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.

По его словам, угроза «украинского государственного пиратства уже обозначилась», и ЧФ, включая морскую авиацию, в случае получения приказа займется обеспечением безопасности российских судов за счет постоянного присутствия в проблемных акваториях.

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Председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) кандидат политических наук капитан первого ранга Михаил Ненашев сравнил действия украинской стороны с действиями сомалийских пиратов и заметил, что в качестве ответной меры Россия может усилить технический досмотр украинских судов в Керченском проливе и ограничить их плавание.

Ранее сообщалось, что ЧФ будет бороться с «украинским пиратством».