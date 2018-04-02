Три гражданина России пострадали при взрыве в Ереване

В посольстве России в Армении заявили, что пострадавшие в результате взрыва в ресторане в Ереване трое россиян получили травмы легкой и средней степени тяжести. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пострадали три гражданина России. Наши сотрудники выехали в больницу, куда госпитализировали раненых, они получили травмы легкой и средней тяжести», — заявили в посольстве.

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Ранее в МИД Армении заявили, что среди пострадавших в результате взрыве в центре Ереване есть граждане России.

2 апреля на Северном проспекте в центре Еревана в ресторане произошел взрыв, пострадали девять человек.