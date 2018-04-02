Правительство ограничило пятью минутами время дозвона в аварийные службы

Правительство регламентировало время дозвона в аварийные службы управляющих компаний многоквартирных домов. Об этом говорится в постановлении на сайте правительства.

«Отныне регламентировано время дозвона в службу — пять минут. Службы должны оснащаться функциями «обратный вызов» или «автоответчик». Регламентируется время, в течение которого эти функции должны быть выполнены,— 10 мин»,— отмечается в документе.

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Также в постановлении отмечается, что поскольку аварийно-диспетчерская служба должна работать круглосуточно, вызов аварийно-диспетчерской службы может производиться и в ночное время.

«Регламентируется время локализации аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем — в течение 30 минут с момента регистрации заявки. Регламентируется время ликвидации засоров — в течение двух часов с момента регистрации заявки. Время устранения аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем – не более трех суток», — говорится в документе.