Управляющая сгоревшим в Кемерово ТЦ Надежда Судденок обжаловала арест

Управляющая сгоревшим в Кемерово ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок обжаловала арест. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Заводской суд Кемерово.

В секретариате суда отметили, что документы об обжаловании ареста среди всех фигурантов дела поступили только от Судденок.

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Ранее Судденок арестовали до 25 мая.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.