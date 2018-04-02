Управляющая сгоревшим в Кемерово ТЦ Надежда Судденок обжаловала арест
Управляющая сгоревшим в Кемерово ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок обжаловала арест. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Заводской суд Кемерово.
В секретариате суда отметили, что документы об обжаловании ареста среди всех фигурантов дела поступили только от Судденок.
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Ранее Судденок арестовали до 25 мая.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.