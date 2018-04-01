В Москве пошел первый весенний дождь
Первый весенний дождь пошел в Москве вечером в воскресенье, передает РИА «Новости».
Специалист «Фобоса» Евгений Тишковец пояснял, что с 1 апреля «мы стартуем с климатической весной, то есть будет переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных показателей».
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До этого в центре погоды сообщали, что на конец марта температура в Москве была ниже климатической нормы.
Ранее синоптики пообещали серьезное потепление в Москве на следующей неделе.