Sunday Times: после Brexit в Британию поедут преступники

Из-за упрощенных правил регистрации граждан Евросоюза, которые вступят в силу в Британии после выхода из состава ЕС, страна станет привлекательным местом для преступных группировок. Об этом пишет газета Sunday Times со ссылкой на документы Хоум-офиса.

По данным издания, Британия планирует зарегистрировать в Британии около 3.5 млн граждан ЕС, которые постоянно находятся на территории страны. Из документов стало известно, что Британия планирует сделать их резидентами по упрощенным правилам — им не потребуется предоставлять медицинскую страховку, а также справку с места работы. Также в аппарате Великобритании все еще не знают, сколько сотрудников потребуется, чтобы выполнить процедуру регистрации всех граждан ЕС.

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По мнению журналистов, эта ситуация может способствовать тому, что в стране начнут регистрироваться представители преступных группировок.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Тереза Мэй раскритиковала проект документа ЕС по Brexit.