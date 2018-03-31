Поезда красной ветки московского метро встали из-за ЧП с пассажиром

Поезда от Комсомольской до Парка культуры не едут из-за инцидента с пассажиром, сообщается в официальном телеграм-канале московского метрополитена.

«Поехали поезда от Сокольников до Комсомольской. Не едем только от Комсомольской до Парка культуры. В обратном направлении поезда ходят. Прилагаем все усилия для скорейшего возобновления движения, надеемся поехать в течение 5 минут», — сообщили в телеграме.

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Обстоятельства инцидента не сообщаются.

Ранее сообщалось, что на салатовой ветке московского метро открылись три новые станции.