Захарова назвала досмотр российского лайнера в Лондоне провокацией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очередной провокацией действия властей Британии в связи с досмотром российского лайнера в Лондоне, сообщает РИА «Новости».

«Мы заявляем об очередной провокации со стороны британских властей», — сказала она.

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По ее словам, на борт рейса Лондон-Москва, поднялись сотрудники британской полиции и таможни.

«Британские власти заявили о необходимости проведения некого осмотра судна, причины и цели осмотра они сообщить отказались», — подчеркнула дипломат.

Она отметила, что также власти потребовали, чтобы российский экипаж покинули самолет.

Ранее британские полицейские обыскали российский самолет в Лондоне.