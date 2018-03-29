Тулеев перечислил семьям погибших в пожаре в ТЦ свою зарплату за один день

Глава Кемеровской области Аман Тулеев и заместители губернатора перечислили однодневный заработок на счет помощи семьям погибших на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», где погибли 64 человека. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

Сообщается, что кроме средств, поступивших для оказания целевой единоразовой материальной помощи семьям погибших, на расчетный благотворительный счет поступают пожертвования от трудовых коллективов, компаний и граждан.

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В настоящее время на счет поступило 24 млн 300 тыс. руб.

Согласно декларации, зарплата Тулеева в 2016 году составил 2 млн 89 тыс. 304 руб. Если учесть, что в 2016 году было 247 рабочий дней, то зарплата Тулеева за один день составила бы 8 тыс. 458 руб.

Ранее Тулеев в обращении к жителям Кемерово заявил о попытках нажиться на трагедии.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. 28 марта в России объявлен днем траура.