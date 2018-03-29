В Гидроментцентре рассказали, когда в Москве растает снег

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что снег в лесах московского региона исчезнет к концу апреля, а в городе это произойдет гораздо раньше, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«По нашим оценкам, в лесах снег останется до 20-25 апреля. На полях, в пригородах он сойдет не раньше середины апреля. Но с городских территорий он исчезнет еще раньше, так как его будут вывозить коммунальные службы», — заявил Вильфанд.

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По его словам, таких сильных снегопадов, как в феврале, больше не будет.

«В этом году мы также говорим, что будет половодье. Там будут свои сложности, но по сравнению с многолетними значениями оно будет около нормы, если не будет «дружной весны», когда температура воздуха превышает норму на 8-9 градусов и выпадают сильные осадки. Но если это должно будет произойти, мы предупредим за три-пять дней», — заверил Вильфанд.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что снегопад в столице 27 марта станет последним в сезоне.