У консульства России в Сиэтле почтили память погибших в Кемерово

К зданию генконсульства России в американском Сиэтле люди приносят цветы и игрушки в память погибшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, передает РИА «Новости».

Люди также привязывают белые шары и зажигают свечи, чтобы почтить память жертв сильного пожара.

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Ранее сообщалось, что более 12 тыс. человек в Москве почтили память погибших в Кемерово.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин побывал в Кемерово и провел совещание по ликвидации последствий пожара.