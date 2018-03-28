Полиция: Скрипали впервые подверглись воздействию отравляющего вещества у себя дома

Следователи Скотланд-Ярда сообщили, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия впервые подверглись воздействию отравляющего вещества у себя дома, передает РИА «Новости».

«В результате тщательного криминалистического и научного изучения, следователи полагают, что Скрипали впервые подверглись воздействию нервно-паралитического вещества в своем доме. Специалисты выявили самую высокую на данный момент концентрацию отравляющего вещества на входной двери в доме», — говорится в сообщении.

Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей причастна Россия, Российская сторона это категорически отрицает.