Более 12 тысяч человек в Москве почтили память погибших в Кемерово

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Более 12 тысяч человек приняли участие в мероприятиях на Манежной и Пушкинской площадях в столице для того, чтобы почтить память погибших в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщается на сайте МВД России.

«Люди приносили цветы, игрушки, зажигали свечи в память о погибших людях», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также добавили, что мероприятия проходили и у представительства Кемеровской области в столичном регионе.

На обеих акциях, несанкционированной на Пушкинской площади и официальной на Манежной, побывал фотокорреспондент «Газеты.Ru».

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека.