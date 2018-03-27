Собянин возложил цветы на Манежной площади в память о погибших в Кемерово

Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы на Манежной площади у мемориала, где каждый желающий может почтить память погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, передает РИА «Новости».

По данным агентства, Собянин остановился у подножия Никольской башни Кремля, где располагается мемориал, осмотрел портреты погибших и возложил букет алых гвоздик.

Ранее сообщалось, что в Москве организуют место для почтения памяти погибших при пожаре в Кемерово.