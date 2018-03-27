Суд продлил срок задержания управляющей «Зимней вишни»

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Заводский районный суд Кемерово продлил до 72 часов срок задержания Надежды Судденок, управляющей торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Суд рассмотрел ходатайство следственных органов и постановил продлить срок задержания Судденок, обвиняемой по статьям 109, 219 и 238 УК России на срок не более 72 часов, то есть до 3.40 (23.40 мск) 29 марта», — сказал судья.

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Как отмечается, суд принял решение отложить рассмотрение вопроса об избрании ей меры пресечения на 28 марта.

Ранее сообщалось, что техническому директору ТЦ «Зимняя Вишня» Георгию Соболеву предъявили обвинение.