Опубликован список пострадавших и погибших при пожаре в Кемерово

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Полный список погибших, пропавших без вести и госпитализированных в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт кемеровской администрации.

В списке 38 человек числятся пропавшими без вести, в том числе 26 детей. По имеющимся данным, 69 человек доставлены в больницы. Удалось опознать 25 погибших.

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25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин вылетел в Кемерово для проведения совещания по ликвидации последствий пожара.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.