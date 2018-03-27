В Кемерово пострадавший при пожаре ребенок пришел в сознание

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что пострадавший при пожаре в торговом центре в Кемерово 11-летний ребенок, семья которого погибла в результате трагедии, пришел в сознание и начал дышать самостоятельно, передает РИА «Новости».

«Пострадавший в результате пожара в Кемерово ребенок 11 лет пришел в сознание. Он переведен на самостоятельное дыхание. Общается, рассказывает о случившемся. Самостоятельно поел. По данным компьютерной томографии, отмечен регресс патологических нарушений», — заявила Скворцова.

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По ее словам, ребенку оказывают всю необходимую помощь.

Ранее источник рассказал, что при пожаре в ТЦ в Кемерово погиб 41 ребенок.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин вылетел в Кемерово для проведения совещания по ликвидации последствий пожара.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию с места трагедии.