В Кемерово пострадавший при пожаре ребенок пришел в сознание
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что пострадавший при пожаре в торговом центре в Кемерово 11-летний ребенок, семья которого погибла в результате трагедии, пришел в сознание и начал дышать самостоятельно, передает РИА «Новости».
«Пострадавший в результате пожара в Кемерово ребенок 11 лет пришел в сознание. Он переведен на самостоятельное дыхание. Общается, рассказывает о случившемся. Самостоятельно поел. По данным компьютерной томографии, отмечен регресс патологических нарушений», — заявила Скворцова.
По ее словам, ребенку оказывают всю необходимую помощь.
Ранее источник рассказал, что при пожаре в ТЦ в Кемерово погиб 41 ребенок.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин вылетел в Кемерово для проведения совещания по ликвидации последствий пожара.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию с места трагедии.