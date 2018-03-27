Метеобюро: в этом сезоне в Москве больше не будет снегопадов

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что снегопад в столице 27 марта станет последним в сезоне. Об этом сообщает РИА «Новости».

«За ночь в Москве выпало от 1 до 3 сантиметров снега, это прирост свежевыпавшего снега. За сегодняшний день, поскольку процесс уже идет на убыль, мы ожидаем, что еще 1 сантиметр в Москве добавится. Пока высота снега значительная в Москве, она составляет где-то 43-50 сантиметров, это много и значительно больше нормы», — отметила Позднякова.

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По ее словам, норма высоты снега в марте составляет 34 миллиметра. Позднякова также подчеркнула, что этот снегопад станет в столице последним в этом месяце.

«Уже потом погода будет без существенных осадков и прироста снега не будет, а наоборот высота снега будет уменьшаться за счет более высокой температуры в дневное время», — объяснила Позднякова.

Она добавила, что из-за отрицательной температуры воздуха снег примерзнет и растает на сразу.

«Там, где он лежит на газонах, он останется, на тротуарах он превратится в снежную кашу, а на дорогах он растает, потому что дороги обработаны реагентам», — уточнила Позднякова.

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