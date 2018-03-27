Путин в Кемерово встретился с сомневающимися в ходе расследования пожара в ТЦ

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Президент России Владимир Путин в Кемерово провел незапланированную встречу с инициативной группой, высказывающей недоверие к ходу расследования пожара в ТЦ «Зимняя вишня», сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что во время совещания в областной администрации около нее собралось несколько тысяч человек. Высказывалось, главным образом, недоверие к официально объявленному числу жертв.

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Президент, изменив планы, принял решение встретиться с инициативной группой, приехав в здание судмедэкспертизы, где и состоялась встреча.

Как вы допустили принятие таких решений по этому зданию?» — задал президент вопрос главе города. Тот ответил, что решение о вводе в эксплуатацию было выдано в 2014 году, когда он еще не был в должности. В то же время он признал, что последняя проверка здания проводилась в 2016 году.

«Два года не проводились проверки, хотя безопасность должна была быть обеспечена», — возмутился Путин.

Он также сообщил, что не имеет смысла сомневаться в официальных данных по числу погибших и посоветовал не верить зачастую недостоверной информации, которая распространяется в соцсетях.