Бастрыкин рассказал о нерабочей сигнализации в ТЦ в Кемерове

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин в ходе совещания по ликвидации последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове заявил, что пожарная сигнализация в ТЦ не работала с 19 марта, передает РИА «Новости».

«С 19 числа у них сигнализация не работала, но никто этим не занимался», — сказал Бастрыкин.

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Он также выразил недоумение по поводу того, что система оповещения, в отличие от сигнализации, работала, но охранник не включил ее.

«Мы не можем дать этому разумного объяснения, какой-то неподготовленный человек», — добавил Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за трагедию в Кемерове.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию совещания президента в Кемерове.